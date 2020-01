Wilhelmstraße in Heiligenstadt: Bauarbeiten gehen los

Die Neugestaltung der Wilhelmstraße in Heiligenstadt beginnt. Am Mittwoch gab es eine Bauberatung, teilt Citymanagerin Heike Rogge mit. Beginnend an der Göttinger Straße werden die Arbeiten in „Baufeldern“ Stück für Stück voranschreiten. „Erstes Ziel ist der Knotenpunkt Schöllbach/Kupfergasse“, erklärt Rogge. Zuerst würden die Schmutz- und Regenwasserkanalisation inklusive der Hausanschlüsse erneuert. Es folgen alle weiteren Versorgungsträger. Zum Schluss erhält die Fußgängerzone neue Bodenplatten, neue Beleuchtung sowie Spiel- und Sitzbereiche. „Während der Baumaßnahme sind alle Gaststätten, Geschäfte und Wohnhäuser natürlich jederzeit erreichbar.“ Für die Arbeiten ist die Göttinger Straße vorübergehend halbseitig gesperrt. Aus Richtung Kasseler Tor ist die Durchfahrt zur Bahnhofstraße frei. In die Gegenrichtung geht es als Sackgasse bis zur Einfahrt „Stormpassage“. Für Busse, die von der Traube in Richtung Göttinger Straße fahren, werden die Haltestellen „Göttinger Straße“ und „Kasseler Tor“ wieder in die Leinegasse verlegt. Vom Kassler Tor in Richtung Lindenallee können alle Haltepunkte bedient werden; lediglich die Haltestelle „Schwarzer Adler“ wird einige Meter vorverlegt. Die Mobilitätszentrale der EW Bus (03605/515253) gibt gern Auskünfte. Fragen zu den Bauarbeiten beantworten die Bauleitung (Telefon 03606/694 674) sowie Heike Rogge jeden Montag von 8 bis 9 Uhr persönlich im Büro der agc Göttingen, Wilhelmstraße 41. Heike Rogge ist außerdem unter 03606/677416 und per Email unter h.rogge@heilbad-heiligenstadt.de erreichbar.