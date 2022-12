Willkommene Stille

Daniel Wiegand über die ewig gleiche Leier

Wenn man in einem Büro ohne Radio sitzt, ist das eigentlich eine recht langweilige Angelegenheit. Man hat ständig die Geräuschkulisse des vorbeirauschenden Verkehrs im Ohr, und das kann echt nervig sein. Doch es gibt auch eine Zeit, da ist es durchaus von Vorteil, von der musikalischen Hintergrundbeschallung verschont zu bleiben. Und diese Zeit ist jetzt, denn kein Radio bedeutet kein „Last Christmas“. Normalerweise werden ab dem Anzünden der ersten Kerze auf dem Adventskranz die Lauscher von Otto Normalhörer in den folgenden vier Wochen hundertfach am Tag mit George Michaels weihnachtlichem Vermächtnis zugeWHAMst – und das nicht nur gefühlt. Man kann gar nicht so viel Lebkuchen auftreiben, wie man sich in die Ohren stopfen möchte.

Insofern können Verkehrslärm und Langeweile auch mal sehr erholsam sein. Aber wahrscheinlich muss man sogar noch dankbar sein, denn verhielten sich die Radiostationen wie der Einzelhandel, bekämen wir das Lied ebenfalls schon Mitte August bei 30 Grad am Pool in die Gehörgänge gedrückt. Vermutlich ist aber auch das nur eine Frage der Zeit.