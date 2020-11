Windkraft – „Ein langer Weg mit intensiver Abwägung“

Wigbert Hagelstange (Freie Wähler) ist sauer. Er hat keinerlei Verständnis für einige Aussagen der FDP, Kreisverband Eichsfeld, zum Thema Windkraft bei Beberstedt. Er ist der Ortschaftsbürgermeister von Beberstedt. „Um sich ein Urteil bilden zu können, muss man auch die Hintergründe kennen“, sagt er. Die Eichsfelder Liberalen hatten sich massiv gegen neue Windräder im Wald bei Beberstedt gestemmt, den Grundstücksbesitzern gar vorgeworfen, nur das Geld zu sehen. Hagelstange geht zurück in die 90er-Jahre.

„Nachdem der Gemeinderat 1996 und 1997 einen Standort für zwei Windräder in der Gemarkung der Gemeinde genehmigt hatte, wurde im Regionalen Raumordnungsplan Nordthüringen ein Windvorranggebiet ausgewiesen“, erklärt er. Dieses bekam die Bezeichnung „W 9“. „Hiermit entstand Baurecht im ausgezeichneten Gebiet. Und das besteht bis zum heutigen Tag und ist im Regionalen Raumordnungsplan Nordthüringen weiterhin festgeschrieben.“ Ein einziges Windrad sei damals gebaut worden. Das dreht heute einsam seine Flügel.

Das Gebiet aber, so sagt Hagelstange, liege sehr nah an den einzelnen Ortslagen Hüpstedt, Schacht I und Schacht II sowie Beberstedt. In den Jahren danach habe es immer wieder Bestrebungen verschiedener Unternehmungen gegeben, dort Windanlagen zu errichten. „Dies konnte die Gemeinde verzögern“, betont Hagelstange. „Aber: Durch den Energiewandel, den Bedarf und der Änderung der gesetzlichen Grundlagen, wurde in Beratungen mit der Planungsgemeinschaft und den juristischen Vertretern der Planungsgemeinschaft und der Gemeinde festgestellt – bisher haben wir es verzögert, verhindern werden wir es nicht.“ Deswegen habe es die juristische Empfehlung gegeben, sich in einem Kompromiss zu verständigen.

„2015 gab es eine neue Windstudie, bei der die Höhenlage der Gemeinde wieder als sehr gutes Windgebiet eingestuft wurde und in der eine neue Fläche in der Gemarkung der Gemeinde gekennzeichnet wurde“, schildert der Ortschaftsbürgermeister weiter. Das aber lag ebenfalls sehr nah an den Wohnbebauungen. „Und dann kam 2016 der Thüringer Winderlass, der vorschreibt, ein Prozent der Flächen für Windenergie zu nutzen.“ Damals gab es viel „Gegenwind“ von den Bürgern. „Auch von uns.“

Aber es sei klar gewesen, dass aller Protest nichts bringe. „Anbetracht der juristischen Empfehlungen und der der Planungsgemeinschaft, haben wir den Vorschlag erarbeitet, eine Fläche im Beberstedter Wald mehr oder weniger zu opfern.“ Dieser Vorschlag berücksichtige den größtmöglichen Abstand zu den einzelnen Ortslagen der Gemeinde Dünwald.

Es habe mehrere Versammlungen der Beberstedter Waldbesitzer GbR gegeben. Sogar in das Mittelgebirge Westerwald fuhr man, um sich vor Ort eine bestehende Anlage anzusehen. „Danach stimmten die Gesellschafter einer Verpachtung ihrer Flächen für die Errichtung von Windanlagen in 2016 zu.“ Es gab dann einige öffentliche Informationsveranstaltungen für alle Bürger. „Hierauf stellte der Gemeinderat einen B-Plan auf und schloss mit der Firma Altus AG einen Städtebaulichen Vertrag – mit dem Auftrag die Planung zu erstellen“, so Hagelstange, der nicht unerwähnt lässt dass das Thema immer wieder öffentlich in den Ratssitzungen behandelt wurde.

„Eine bestehende Bürgerinitiative in Hüpstedt traf die Aussage: Wenn die Anlagen sich nicht verhindern lassen, ist die Errichtung im Beberstedter Wald die annehmbarste Alternative.“ Man werde auch nicht im großen Stil abholzen um Platz zu schaffen. Im Blick habe man Flächen, die stark durch den Borkenkäfer geschädigt seien, nahe an bereits bestehenden Wegen ist, um größere Eingriffe in die Natur weitestgehend zu verhindern, auch Ausgleichsmaßnahmen sind geplant.

Mit den Beschlüssen der Gemeinde habe man schließlich den Antrag zur Änderung des Vorranggebietes an die Planungsgemeinschaft Nordthüringen eingereicht, die bei der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes den Vorschlag aufnahm und als Prüffläche W 13 bezeichnet. „Nur wenn diese Fläche in der Fortschreibung als Vorranggebiet ausgewiesen wird, wird das W 9 gestrichen und kommt es zur Entlastung für die Anwohner“, sagt Hagelstange. Denn damit kann dort kein Windrad mehr errichtet werden, das bestehende muss mit Ablauf seiner Genehmigungszeit an seinem jetzigen Standort zurückgebaut werden. „Aber wenn W 13 nicht kommt, bleibt W 9 bestehen. Das wäre das größte Problem.“

In der nächsten Gemeinderatssitzung Anfang Dezember sei das Thema wieder aktuell, da die Altus AG die Planung soweit abgeschlossen habe, um jetzt den Bauantrag einzureichen. „Dafür bedarf es des Beschlusses der öffentlichen Auslegung, um den geht es. Es ist das, was eigentlich alle wollen: die Beteiligung der Bürger.“

Es sei ein langer sehr ausführlicher Weg gewesen, ein intensives Abwägen von Für und Wider in allen Ebenen und Belangen. „Daher ist es nicht angebracht, jetzt von außen angefeindet zu werden, ohne die Hintergründe zu kennen oder uns schofelig Geldgier vorzuwerfen. Hiergegen verwahren wir uns ausdrücklich. Gern sind wir zu Gesprächen zu dem Thema bereit.“ Ein erstes sachliches Telefonat habe es nun schon mit der Eichsfelder FDP gegeben.