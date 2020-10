Windräder in Dünwald: Nicht ob, sondern wann und wie viele

Ein einzelnes Windrad steht auf dem Feld in der Gemeinde Dünwald zwischen Hüpstedt und Beberstedt. 80 Meter ist es hoch, 860 Meter entfernt vom nächsten Wohnhaus. Bald sollen es mehr werden. Nicht jedoch auf dieser Fläche, sondern im sogenannten Gebiet W13, das im Wald zwischen Beberstedt und Silberhausen liegt. Befürwortet wird das vor allem von der Waldbesitzer GbR Beberstedt, der die Flächen gehört und zu der auch drei Mitglieder des Gemeinderats zählen.

Am Donnerstag waren Ina Gaus und Stefan Dietl von dem Anlagenplaner, der Altus AG, nach Hüpstedt gekommen, um das Projekt für den Bau von fünf großen Windrädern vorzustellen. Geplant ist eine Nabenhöhe von 165 Metern, bis zur Flügelspitze sind es 242,5 Meter – fast fünfmal so hoch wie der höchste Turm von St. Marien in Heiligenstadt. 95.000 Megawatt Strom sollen damit pro Jahr erzeugt werden – das entspricht dem Stromverbrauch von etwa 27.200 Haushalten. Anderthalb Kilometer sind es zum nächsten Wohnhaus in Beberstedt. Richtung Silberhausen, wovon die Windräder auch gut zu sehen sein werden, sind es rund 2300 Meter Abstand.

Den Holzeinschlag vorausschauend reduziert

Für den Bau müssten laut Altus AG 5,6 Hektar Wald gerodet werden. Davon bleiben 2,5 Hektar dauerhaft kahl, 3,1 Hektar werden nur für die Bauphase freigeschlagen. Dies werde kompensiert mit einer Aufforstung von 6,3 Hektar auf kleinen Flächen rund um den Ort Beberstedt. Zur Kritik aus der CDU-Fraktion des Gemeinderates, dass dort gesunde Bäume weichen müssen, sagte Wigbert Hagelstange (FW) und Mitglied der Waldbesitzer GbR, dass man bereits in den Vorjahren den Holzeinschlag in Voraussicht reduziert habe. Er ist im übrigen wie zwei weitere Mitglieder der Freien Wähler Waldbesitzer, und diese dürfen aus Befangenheit nicht an einer Abstimmung dazu im Gemeinderat teilnehmen.

Revierförster Bernd Winkler sehe in dieser Hinsicht dort keine Probleme. Der Wald habe 150 Jahre „straffe menschliche Nutzung“ hinter sich. Dies nun sei eine andere Art der Nutzung, die zeitlich begrenzt ist.

Gutachten zum Schallschutz und zum Schattenwurf gehen nicht von einer schädlichen Belastung aus. 30 Dezibel sollen am nächsten Wohnhaus ankommen, was Stefan Dietl mit einem Flüstern verglich. Auch gab es Vogel- und Fledermausuntersuchungen. Obwohl die notwendigen Abstände zu Rotmilan-Horsten nicht eingehalten werden, jage die Vogelart im Offenland und solle deshalb mit den Windrädern nicht in Berührung kommen.

Fläche als Alternative im Bebauungsplan

Als Vorteil für die Gemeinde führten die Altus-Mitarbeiter finanzielle Anreize ins Feld: Neben Gewerbesteuereinnahmen, die schwer abzuschätzen sind, Einnahmen aus der Wegepacht von 35.000 Euro pro Jahr sowie eine Beteiligung aus der EEG-Umlage für von Windkraft betroffene Kommunen. Die Regelung dafür soll Anfang 2021 Bundesgesetz werden. Die Branche geht von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde aus, was 190.000 Euro jährlich für die Gemeinde Dünwald entspricht.

Grundlage für die Errichtung der Windräder an dieser Stelle ist der im Mai 2016 einstimmig vom Gemeinderat verabschiedete Bebauungsplan. Um zu verhindern, dass in das bestehende Gebiet W9 weitere Windräder gebaut werden, wurde so eine Alternativfläche angeboten. Grundsätzlich ist der Bau von Windrädern bei Einhaltung des Immissionschutzes in Deutschland überall möglich, machte Stefan Dietl deutlich und auch, dass es hier nicht darum gehe, ob Windräder nach Dünwald kommen, sondern wohin und wie viele.

Mehr Anlagen im Gebiet W9 sind für einige Hüpstedter undenkbar. Und so äußerte sich auch Hüpstedts ehemaliger Bürgermeister Gerhard Wegerich (parteilos), der sich lange in der Initiative Anti-Windkraft engagiert hatte: „Das ist eine vertretbare Alternative. Das Vorranggebiet kriegen wir nicht weg.“ Denn passiert W13, ist W9 Geschichte. Warten muss man aber auf die Fortschreibung des Regionalplans, der in ein bis zwei Jahren kommen soll.