Winter im Eichsfeld zum zwölften Mal in Folge zu mild

Eichsfeld. Die Wetterfrösche des Heiligenstädter Lingemanngymnasiums erleben zumindest zum Biathlon in Oberhof Kaiserwinterwetter. Aber ihre Analyse zum Winter im Eichsfeld: Zu warm

Obwohl der Winter mit dem kalendarischen Frühlingsanfang nun schon Geschichte ist, wollen wir doch noch mal auf die „kalte“ Jahreszeit zurückblicken, die laut Deutschem Wetterdienst die zwölfte zu warme Winterperiode in Folge war. Erinnern wir uns an die letzten Märzwochen, so kann man sich kaum noch vorstellen, dass der letzte Winter streckenweise sehr untypisch war.

Gehen wir genauer ins Detail. Der Dezember 2022 lag sogar um etwa ein Grad unter dem langjährigen Mittel. Grund waren die ersten zweieinhalb winterlichen Wochen, inklusive Schnee. Jedoch ab 18. Dezember erlebten wir einen massiven Temperaturanstieg, verbunden mit dem klassischen Weihnachtstauwetter. Da konnten schon Frühlingsgefühle wach werden. Über die Weihnachtsfeiertage erreichte das Thermometer zweistellige Werte. Der Jahreswechsel war aber dann mit Höchsttemperaturen von 16 Grad noch mal fünf Grad wärmer als um Weihnachten herum. Somit fielen die Niederschläge dann nur als Regen. Weiße Weihnacht fand wiederholt nicht statt.

Januar schon viel zu warm trotz Kältephasen

Der Jahreswechsel war, wie bereits erwähnt, sehr mild und trocken und somit gab es beste Bedingungen zum „Böllern“. Der Folgemonat begann ebenso mild und so wurden am Neujahrstag 14 Grad in der Spitze gemessen. In der ersten Hälfte gab es für die Jahreszeit ausreichend Niederschlag. Ab 17. Januar fiel die Temperatur mit Tief „Frederic“ in den negativen Bereich und typisches Winterwetter stellte sich wieder ein. Das nachfolgende Hoch „Beate“ sorgte mit Ostwinden für Kälte und Trockenheit. Trotzdem war der Januar im Vergleich mit der Referenzperiode von 1961 bis 1990 um drei Grad zu warm.

Zu Beginn des Februars folgte nach kurzer Regenperiode bestes Biathlonwetter. Die Temperaturen lagen im einstelligen Minusbereich mit unregelmäßigem, leichtem Schneefall. 150 Lingemänner und -frauen folgten so einer Einladung des Thüringer Skiverbandes. Sie waren als Zuschauer bei der Biathlon-Heim-WM in Oberhof dabei. Dort konnten sie Spitzenbiathlon und tolle Stimmung bei Kaiserwinterwetter erleben. Die hervorragende Organisation bescherte ihnen ein unvergessliches Erlebnis.

Mitte Februar stiegen die Temperaturen wieder in den positiven Bereich. Unter Tiefdruckeinfluss folgte Regen, der mit rund 18 Litern pro Quadratmeter am 18. Februar das Maximum aller drei Monate erreichte. Somit fiel an diesem Tag fast die Hälfte des gesamten langjährigen Februarniederschlages. Zum Ende hin sanken die Temperaturen wieder in den einstelligen Minusbereich bei etwas Schneefall.

Die drei Wintermonate waren also mit einer mittleren Temperatur von 2,3 Grad um mehr als ein Grad zu mild. Die Niederschlagssumme lag mit 154,1 Millimetern im Bereich des langjährigen Mittels. Die fehlenden Niederschläge der letzten fünf Jahre, insbesondere 2022, konnten nicht ausgeglichen werden. Es bleibt weiter zu hoffen, dass in Zukunft die Trockenheit nicht wieder Überhand gewinnt.

Nikolas Kruse und Lehrer Siegfried Arand gehören zur AG „Junge Wetterfrösche“ des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums