Wintzingerode: 5,5 Millionen Euro für Pflegeheim im Grünen

Es ist bereits fünf Jahre her, dass Stefan Brodmann sein bisher größtes Projekt anging. Das ehemalige Waldhotel „Katharinenquell“ in Wintzingerode will er zu einem Seniorenzentrum mit Tagespflege und betreutem Wohnen ausbauen und dort eine 24-Stunden-Betreuung anbieten. Und obwohl auf der Baustelle aktuell noch viel zu tun ist, werden die ersten Bewohner bereits im August dieses Jahres einziehen, sagt der Unternehmer.

Es ist ein Mammutprojekt, das sich Stefan Brodmann da vorgenommen hat. 25.000 Quadratmeter Fläche hat das Grundstück unterhalb der Burg Bodenstein, 3500 Quadratmeter das Haus, und investieren wird er am Ende 5,5 Millionen Euro. Entstehen sollen 45 Plätze für betreutes Wohnen in Wohnungen mit großen Fenstern, Küchenzeile und barrierefreiem Bad. Diese werden sich im ehemaligen Hotel befinden.

Ein neu errichteter Zwischenbau verbindet alle Wohnungen mit dem Tagespflege-Bereich im Flachbau. Der hat momentan keine Fenster mehr, steht wie ein Gerippe da. „Aber das wird“, versichert Stefan Brodmann. Dank des Zwischenbaus mit neuem Fahrstuhl können alle Bewohner tagsüber quasi trockenen Fußes in die Tagespflege kommen. Dort gibt es Beschäftigung, Ausflüge oder einfach nur Gesellschaft und Gespräche.

Stefan Brodmann ist vom Fach. Nach seiner Lehre als Tischler hatte er den Zivildienst im Küllstedter Krankenhaus absolviert und anschließend in Heiligenstadt eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert. Die Weiterbildung zum Pflegedienstleiter folgte, dann die Selbstständigkeit. Seit 2008 betreibt er einen ambulanten Pflegedienst. 2014 baute er mitten in Leinefelde den Pflegedienst „Zum Rosenpark“ auf. Dort ist auch der Hauptsitz seines Unternehmens. 15 Plätze für betreutes Wohnen gibt es dort, auch 25 in der Tagespflege. 2017 kam noch die Intensivpflege in der Birkunger Straße dazu.

„Ich wollte schon eine Weile ein neues Projekt, aber nicht in der Stadt. Das hier ist schon eine andere Dimension“, sagt Stefan Brodmann und erzählt, was alles passieren musste, bevor es am bestehenden Gebäude überhaupt losgehen konnte. So mussten zum Beispiel die Zuleitungen für Wasser und Gas komplett neu verlegt werden. Hinzu kam der Neubau einer Kläranlage und die Versenkung von 110.000 Kubikmetern Wasser. Die lagern jetzt in einem nagelneuen 14 Meter langem Löschwassertank in der Erde hinter dem Haus. Dort ist auch das Überlaufbecken der Kläranlage zu finden, das schon fast wie ein Teich aussieht.

Den richtigen Teich sieht man aber erst, wenn man den Blick hebt. Dann erkennt man nämlich durch die Bäume hindurch das ehemalige Freibad oder den Katharinenteich, den genauso wie das gleichnamige Fließgewässer die Stadt Leinefelde-Worbis renaturiert hatte. Wenn die Tagespflege fertig ist und ihre Terrasse bekommt, kann man dort mit besten Blick auf Bach und Teich sitzen und den Blick auf Wintzingerode genießen, Burg Bodenstein im Rücken.

Aber bevor Stefan Brodmann an die Außenanlagen denken konnte, musste erst einmal das Bettenhaus des ehemaligen Hotels komplett entkernt werden. Ein ganzes Jahr dauerte das. „Als ich hier zum ersten Mal drin war, waren die Betten noch bezogen, die Minibars waren gefüllt. Es machte den Anschein, als sei man einfach davon gefahren“, erinnert er sich.

Nun sind die Wände weiß, die Böden noch staubig. Das Dachgeschoss wurde neu aufgeteilt und die Anschlüsse neu verlegt. In jeder Etage gibt es auch ein extra großes Pflegebad, im Erdgeschoss Gemeinschaftsräume, die auch für eine Geburtstagsfeier genutzt werden können. Außerdem soll ein Behandlungszimmer für ganzheitliche Medizin unterkommen und natürlich wird es Büroräume geben. Während der Keller zum Erdreich hin für Lagerräume genutzt wird, werden nach vorn hinaus auch Wohnungen eingerichtet. Die haben dann den Vorteil eines Zugangs zur eigenen Terrasse. Den Kritikpunkt, dass das Haus ja ziemlich weit weg vom Schuss sei, sieht Stefan Brodmann nicht als Nachteil. Zum einen werde ein Busservice angeboten, der Bewohner zum Arzt fahren kann, und zum anderen sei die Lage einfach traumhaft. „Wenn die Außenanlagen fertig sind, wird das wunderschön und auch die Umgebung lädt doch förmlich zum Spaziergang ein“, sagt er und weist darauf hin, dass Interessierte sich immer gern bei ihm melden können, denn im August soll Einweihung gefeiert werden.

Informationen gibt es auf www.rosenpark-leinefelde.de