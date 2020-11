„Wir setzen auf die Vernunft“

Wieder 16 Neuinfektion und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus musste das Landratsamt am Mittwochmittag bekanntgeben. „Wenn auch 13 Infizierte ab heute als genesen eingestuft werden können, ist die Zahl der aktuell noch infizierten Personen mit 199, wie auch die 7-Tages-Inzidenz von 155 Fällen, weiterhin bedenklich“, heißt es in der Mitteilung. „Leider muss auch heute wieder ein im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion eingetretener Todesfall gemeldet werden.“ Ein 90-jähriger Mann verstarb am Dienstag.

15 Menschen werden mittlerweile stationär behandelt, es ist weiterhin ein schwerer Verlauf dabei. In Heiligenstadt sind es 48 Fälle, in Leinefelde 13, Großbartloff hat 15, Geisleden 8, Berlingerode 7, Rengelrode 7, Siemerode 7, Büttstedt 6, Gernrode 6, Dingelstädt 5 und Uder 8 Fälle. Das seien die derzeit am stärksten betroffenen Gemeinden, die anderen aktiven Fälle verteilen sich weiter im Kreisgebiet.

Weniger über die Ungerechtigkeit der Restriktionen lamentieren

Diese angespannte Lage hat Landrat Werner Henning zum Anlass genommen, sich nun an die Einwohner zu wenden. „Wie verletzlich unser sonst weithin so kraftvoll erscheinendes Leben ist, erleben wir gerade in diesen Tagen mit den thüringenweit nahezu höchsten Corona-Infektionen, von denen eine jede schlussendlich eine höchst persönliche ist“, so der Landrat. Die täglichen Fallzahlen würden aufmerksam und sorgenvoll gelesen, von denen der Bericht über die „Genesenen“ mit vorsichtiger Erleichterung aufgenommen würden. „Dazwischen liegt eine nur schwer zu greifende Mischung von Vorsicht, Sorge und Angst.“ Das selbstverständlicher gewordene Befolgen der ständig medial wiederholten Schutzmaßnahmen lasse erahnen, wie sehr – zumindest bei die Risikogruppen – die latent vorhandene Infektionsgefahr anerkannt sei.

„Diese weltweit gefürchtete Gesundheitsbedrohung einfach zu leugnen oder frech in den Wind zu schlagen, soll wohl mutig erscheinen, ist aber nur dumm und lächerlich“, wird Henning sehr deutlich. „Gleiches gilt für die auch bei uns zuweilen hörbaren absurden Erklärungsversuche oder so manche neunmalkluge Besserwisserei, bis hin zu deren Instrumentalisierung für ganz andere politische Absichten.“ Für angezeigt halte Henning demgegenüber gerade jetzt ein sehr hohes Maß an Respekt – vor der Infektionsgefahr ebenso wie vor der Sorge des anderen, leichtsinnig in vermeidbare Risiken gebracht zu werden.

Und trotzdem müsse das noch lange nicht bedeuten, „handlungsunfähig in den alltäglichen Belangen zu erstarren.“ Es gehe um eine anspruchsvollere Qualität von Gleichzeitigkeit zwischen Abstand und Nähe im Sinne eines viel bewussteren Verhaltens. „Ebenso wünschenswert wäre es, weniger über die Ungerechtigkeit der verhängten Restriktionen zu lamentieren, als deren Sinnhaftigkeit mit dem Ziel der Kontaktminimierung einfach und stillschweigend zu befolgen.“

Es sei gut zu wissen, „dass die Hilfestrukturen im Landkreis funktionieren.“ Im Gesundheitsamt seien rund um die Woche 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig mit den Belangen der Kontaktnachverfolgung, dem Management der großen Testaktionen, der telefonischen Beratung oder auch der vielen behördlichen Tätigkeiten befasst.

Viele Infektionen sind das Ergebnis von vermeidbarem Leichtsinn

Zu der hier arbeitenden Mannschaft gehören seit Wochen acht Soldaten der Bundeswehr und neuerdings auch vier Mitarbeiter der Kreissparkasse sowie zwei Mitarbeiter der Eichsfeldwerke. „Dankbar bin ich auch für die erbrachten Leistungen des Rettungsdienstes, des Krankenhauses, der niedergelassenen Ärzte oder der Hilfskräfte des DRK. Alles in allem setzen wir auf die Vernunft unserer Menschen, wenngleich auch viele Infektionen Ergebnis von vermeidbarem Leichtsinn gewesen sind.“

Henning bittet inständig darum, auf sich und auch andere aufzupassen, aber auch dort zu ermahnen, wo es angebracht sei. „Halten Sie aber auch jene zurück, welche sich leicht von anderen aufhetzen lassen oder in einer Art Großmannssucht Corona zum Anlass nehmen, um sich von realitätsfernen extremen Anarchien anstecken zu lassen. Auch hier geht es um Schutz und Distanz. Nur so werden wir uns wirksam der Pandemie erwehren.“