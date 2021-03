„Wir sind hier“

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag gibt es eine Tanz-Challenge. Zum Lied „Back on my Feet“ von Kimberose wird gemeinsam getanzt. Dabei dürfen bei Angelina und Mama Kathrin Körting, Simon und Schwester Lona Krumtünger, Jannis und Schwester Lisa Möhl (hinten v.l.n.r.) sowie Ella Held, Alexandra und Johann Althaus (vorne v.l.n.r.) auch die verschiedenfarbigen Socken nicht fehlen.

„Grundsätzlich wäre es natürlich schöner, wenn es diesen Tag überhaupt nicht brauchen würde“, sagt Alexandra Althaus. Sie redet vom Welt-Down-Syndrom-Tag, der seit 2011 jährlich am 21. März gefeiert wird. Damals wurde er von den Vereinten Nationen ausgerufen. „Besser wäre es, wenn Menschen mit Down-Syndrom einfach dazugehören würden.“ Und genau darum geht es an diesem Tag. Diese Menschen und deren Familien in das Sichtfeld zu rücken und zu zeigen: Auch sie sind Teil der Gesellschaft.