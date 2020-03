Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Wir wollen ein Stück Hoffnung geben“

Wie einen Mantel, der sorgfältig um ihn gelegt wird und ihn schützend einhüllt, soll der schwer erkrankte hilfsbedürftige Mensch die Betreuung in der letzten Phase seines Lebens empfinden. Diese Betreuung ist umfassend, nicht auf medizinische Maßnahmen durch Ärzte beschränkt. Der Begriff der Palliativmedizin wird hergeleitet aus dem lateinischen Wort „Pallium“ (Mantel). Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation bedeutet das die ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer weit fortgeschrittenen, nicht heilbaren Erkrankung, das heißt mit begrenzter Lebenserwartung. Sie hat zum Ziel, die Lebensqualität zu erhalten oder möglichst noch zu verbessern.

Die Forderung der Engländerin Cicely Saunders (1919-2005), oft bezeichnet als Mutter der Palliativmedizin, ist bekannt: „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ Darauf verwies am Mittwoch im Marcel-Callo-Haus Uwe Schotte, Ärztlicher Direktor des Eichsfeld-Klinikums und Leitender Arzt der Palliativmedizin, in seinem Vortrag „Das Leben leben bis zum Tod: Palliativmedizin – Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung“.

Palliativ versorgt werden Menschen in ihrer vertrauten Umgebung, in der Familie, im Pflegeheim, bei denen heilende Behandlungen nicht mehr möglich sind. Schotte erläuterte, wie ein Netzwerk im Landkreis Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis tätig ist. Fachärzte, Hausärzte, der Sozialdienst, Psychologen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pflegefachkräfte arbeiten gemeinsam. Nicht zu vergessen die Seelsorge und die wertvolle Unterstützung, die von inzwischen 101 Ehrenamtlern geleistet wird.

Schotte informierte über die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Worbis und in Mühlhausen, telefonisch Tag und Nacht erreichbar. Im Jahr 2010 in Worbis gegründet, war das SAPV-Team das erste in Thüringen. Er nannte die Häuser Emmaus in Worbis und Mühlhausen und stellte die Emmaus-Palliativstation im Worbiser Haus Elisabeth vor, für deren Räume und den Flur nicht die typische Krankenhauseinrichtung gewählt wurde, und nannte den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

Um im Anschluss an den Vortrag persönliche Fragen zu beantworten, war Constance Hunold gekommen. Die Leiterin und Koordinatorin des für beide genannten Landkreise zuständigen Ambulanten Hospiz- und Palliativen Beratungsdienstes hat diese bewährte Möglichkeit der Hilfe und Unterstützung entwickelt. Schotte versicherte den Anwesenden: „Wir versuchen, ein Stück Hoffnung zu geben – und sei es die Hoffnung auf ein gutes Ende.“