Wo äß mant das Christkind hänn?

von Peter Anhalt

De Trift-Jungs worn in Fielingen (Faulungen) enn Begriff. Se wohnten bäwwer dar Kärchen un haan so manchen Streich ausgefrassen. Mutter Marie wor ne fromme un gestrenge Frau, doch bi dan Jungs hulf das wennig.

Es worr in dar Wiehnachtsziet un dar kleine Josef guckete sich ganz alleine in dar Kärchen das Krippchen an. Un wie haa so ne Wiele de veelen Herten, Schoofe, dan Ossen un a dan Esel betrachtet hotte, merkete ha, wie amm de Killede in de Knochen kroff. Un nun sogg haa: das Christkindchen hotte jo mant enne Wingel anne! Es machte zwors enn ganz putziges Gesichte, doch eigentlich muute es doch ibiste bibbern. Dar ohle Osse wärmete es nit veele. Jessepp hotte Erbormen un dachte sich, dass haa das Kindchen liwwer met henn no Heime nahmen miete. Doheime wors hebsch worme. "Du bruuchst nit so zu freern," saate haa un langete es sachtchen us dar Krippen, stickete es unger sinne Jacken, schlech uff de Trift un lähte das Kindchen in sinn Bette. De Bettdecken zogg haa amm hebsch äwwers Gesichte.

Dissen Nowet gung Josef ohne Wedderspruch frih ins Bette. Haa wullte jo das Christkindchen worme holn. Un so schlufen de beidn bohle inn.

Morjens hotte es geschnejjet. Alle lugen noch in dan Faddern, mant Mutter Marie gung wie jeden Sunntag in de Friemessen. Wie se in de Kerchen komb, wor dar Kister alle ganz usser sich. Das Christkind wor furt! Doch bohle fung de Messe an. Marie hotte kenne Andacht meh. Sullten werre de Trifter dohinger sticken? "Liewer Gott, looß es mant nit minne sinn," batte se immer wärre. De Orjel speelte noch das letzte Lied, do machte sich Marie zur Trift ruff. Doheime wor noch Rugge. Se trebb ehrn Mann und de Jungs uns dan Betten. Enn Verheer wor nit meh neddig. Wie se bi Jessep ans Bette komb, schluuf haa seelig met dam Christkinne im Orme. Bi dam freedlichen Bille kunnte se nitt meh beese gesinn. Se weckete dan Bängel, horte sich sinne Usreden an un vazallte, das de Lidde hidde morjen das Christkind siehn wullten. Marie mahnte: "Josef, das Christkind äs ferr uns alle uff de Walt gekumm."

So schlech sich Jessepp werre in de Kerchen, luurte bis a dar Kister furt worr un lähte dann das Christkindchen in de Krippen zuricke.

Im Hochamte wor es wärre ferr alle do. Josef freijjete sich un meinte: "nun lächelt es noch hebscher." Kennder im Dorfe wusste, wo es de Naacht äwwer wor. Mant uff dar Trifft vazallte man sich jedes Johr zur Wiehnachtsziet, wie das Christkind bi Josef im Bette lug.

* Peter Anhalt ist Vorsitzender des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde, des größten Geschichtsvereins Thüringens.