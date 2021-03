Kristin Biermann ist Chefin des Reiterhofes in Siegfriederode, und ihr Herz schlägt für die Tiere und die Gastronomie.

Rosemarie Bötticher und Kristin Biermann sind zwei Eichsfelderinnen, die stellvertretend für die vielen Frauen im Landkreis stehen, die in der eigenen Firma oder in einer leitenden Position den Ton angeben oder sich ehrenamtlich in einem von Männer geprägten Hobby engagieren.