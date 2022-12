100.000 Euro Schaden: Wochenendhaus bei Effelder brennt

Einsatz der Feuerwehr in einer Gartensiedlung bei Effelder. (Symbolbild)

Effelder. Zwischen Effelder und Großbartloff brennt ein Wochenendhaus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Zu einem größeren Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es am frühen Montagmorgen im Bereich Effelder. Wie die Polizei mitteilte, stand in einer Gartensiedlung zwischen Effelder und Großbartloff ein Wochenendhaus in Vollbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und Nachbarschaft konnte verhindert werden, dass der Brand auf andere Gebäude übergriff. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei über 100.000 Euro.

