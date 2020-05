Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wochenmarkt in Dingelstädt lädt ein

Der kleine Wochenmarkt in der Dingelstädter Marktstraße kann am Dienstag besucht werden. Normalerweise können Händler das ganze Jahr über ihre Waren dienstagvormittags hier anbieten, so der Verwaltungsleiter der Stadt, Michael Groß. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde das Markttreiben vorübergehend ausgesetzt. Die Lage wurde fast täglich neu bewertet. Der Bürgermeister entschied sich nun für einen Neustart. Natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln, so Michael Groß. Dass der Markt vermisst wurde, zeigen die vielen Anfragen der Bürger und Händler. So war es kein Wunder, dass die Marktstraße beim beim Auftakt gut besucht war. Auch Manfred Herbig von der Gärtnerei Herbig aus Großburschla freute sich über den Saisonbeginn.