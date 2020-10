Wohnung durchwühlt - Besuch bei Freundin endet mit Bisswunde

Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

Nach einem Wohnungseinbruch, der sich am Donnerstag, zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr in Heiligenstadt ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte drangen gewaltsam über die Eingangstür in die Wohnung in der Wilhelmstraße ein. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Räume und Schränke. Sie erbeuteten eine größere Summe Bargeld und Schmuck. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Besuch einer Freundin endet mit Bisswunde

Ein Mädchen ist am Donnerstagnachmittag nahe Teistungen im Eichsfeld von einem Hund gebissen worden. Die Zwölfjährige wollte eine Freundin besuchen. Als sich die Wohnungstür öffnete, biss der Ridgeback-Mischling zu. Das Mädchen erlitt eine Bissverletzung, die medizinisch versorgt werden musste.

