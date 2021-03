Wolfgang Schug legt Mandat im Stadtrat von Leinefelde-Worbis nieder

Leinefelde-Worbis. Leinefelder Jörg Weiterer (CDU) rückt nach

Wolfgang Schug (CDU) ist nicht mehr Mitglied im Stadtrat von Leinefelde-Worbis. Seit der Stadtratswahl im Jahr 2014 war Schug Mitglied und wurde 2019 wiedergewählt. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagte er zu Beginn der Stadtratssitzung am Montag in der Obereichsfeldhalle. Er habe sich gefragt, ob seine Belastbarkeit und sein Anspruch an das Amt des Stadtrates, so wie er es ausfüllen möchte, noch in Einklang zu bringen ist. Kurz vor seinem 60. Geburtstag, den er in der vergangenen Woche gefeiert hat, sei der Entschluss gefallen, dass er dies nicht mehr könne.