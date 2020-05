Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Worbis: Tierischer Besuch in der Tom-Mutters-Wohnstätte

Es war am 1. Mai, um 16 Uhr, als vor der Tom-Mutters-Wohnstätte in Worbis, einer Einrichtung der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis für Menschen mit Behinderung, lautes Pferdegetrappel zu hören war. Aus einer Box schallte das Lied „Take Me Home, Country Roads“ und laute Rufe drangen an die Ohren der Bewohner. Verwundert und neugierig gingen sie ins Freie und trauten ihren Augen nicht: Ein echter Indianer und Cowboys mit wunderschönen Pferden standen dort im Garten. Die Bonda Ranch aus Worbis hatte sich auf den Weg gemacht und wollte den Bewohnern ein wenig Abwechslung in den derzeitigen Corona-Alltag mit Kontaktverbot und ohne das Arbeiten in den Werkstätten bringen. Die Überraschung war gelungen. Außerdem umrahmte die Band „Robius“ aus Bischofferode die Vorführung der Westernreiter und spielte die Musikwünsche der Bewohner und Nachbarn. Die Zügel wurden abgegeben und die Bewohner durften eine Runde mit den Pferden „Gassi gehen“, Streicheleinheiten inklusive. Abschließend sangen alle zusammen „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“, die Reiter verabschiedeten sich mit einem lauten „Jee-haw“ und ritten im Galopp vom Hof. Christina Riethmüller-Walter von der Lebenshilfe freute sich, dass ihre Idee so ausgezeichnet in die Tat umgesetzt werden konnte. „Allein schon der Kontakt mit den Tieren war sicher für viele Bewohner etwas ganz Besonderes.“ Im Namen aller bedanke sie sich für die ausnahmslos ehrenamtliche Unterstützung bei Band und Ranch.