Worbiser Schützen und ihre jungen Talente

Worbis. Nachwuchs der Schützengesellschaft bereitet sich zielstrebig auf Meisterschaften vor.

Zum Abschluss der Coronajahre 2020 und 2021 stellt die Schützengesellschaft Worbis die sportlichen Weichen und investiert in die Ausbildung der Jugendabteilung. „Zusätzlich verstärkt hat sich unsere Gesellschaft mit Louis Zwingmann, der als weiterer Landeskader des Thüringer Schützenbundes in der Disziplin Luftpistole unter anderem in der Jugendgruppe von Pistolentrainer Christoph Kurz, selbst ehemaliger Landes- und Nationalkader, sowie von der Landestrainerin Kerstin Hartung trainiert wird“, berichtet Marko Godau, Vorsitzender der Schützengesellschaft Worbis e.V. von 1576. Sportliche Ziele seien hier eine Top-Platzierung bei den Landesmeisterschaften und ein vorderer Platz bei den deutschen Meisterschaften in diesem Jahr in München.

Ein sportlich hohes Ziel verfolgt auch Nick Godau, der nicht nur im Landeskader des Thüringer Schützenbundes, sondern mittlerweile im Junioren Nationalkader des Deutschen Schützenbundes (DSB) aufgestellt ist und hier mit Bestleistungen die Worbiser vertritt. Aktuell bereite sich Nick in seiner Disziplin Luftpistole zehn Meter für die Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft in Regensburg vor und sei dabei ständiger Gast im Trainingszentrum des DSB in Wiesbaden, so Marko Godau, der nicht unerwähnt lässt, dass auch weiterer vielversprechender Nachwuchs bereits fleißig trainiere und im Sportjahr 2022 an ersten Wettkämpfen teilnehmen werde. Der Vorstand freut sich zudem über aktive Trainingsgruppen in verschiedenen Altersklassen mit dem Kleinkaliber-Sportgewehr und der Kleinkaliber- beziehungsweise Großkaliber-Sportpistole, zu denen auch Gastschützen anderer Vereine als Starter in der Mannschaftswertung gewonnen werden konnten.

Marko Godau und seine Mitstreiter hoffen, dass die Wettkämpfe wieder vollumfänglich stattfinden. „Auch der aktive Austausch mit Schützen anderer Vereine ist wichtig, nicht zu vergessen das Aufrechterhalten der Traditionen unserer Schützenfeste“, erklärt Marko Godau.