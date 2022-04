Workshop in Großbodungen: Alte Technik mit Lehm

Großbodungen. Am Samstag wird ein besonderer Workshop in Großbodungen angeboten.

Unter dem Motto „Von der kaputten Lehmwand bis zum dekorativen Finish“ steht ein Workshop, der am Samstag, 23. April, von 9 bis 15 Uhr in Großbodungen angeboten wird. Alle anstehenden Arbeiten werden praktisch an einem Tag ausgeführt, sagt Workshop-Leiter Torsten Eder. Er will Teilnehmern das Grundwissen für ein erfolgreiches Lehmbauprojekt vermitteln. Da die Plätze rar sind, bittet er um Anmeldung unter Telefon: 036077/20483.