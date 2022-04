Workshop zu Drucktechniken in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Ein besonderes Angebot für künstlerisch Interessierte gibt es in Heiligenstadt – und warum ein Unesco-Kulturerbe eine Rolle dabei spielt.

Anlässlich des Tages der Druckkunst findet am 30. April im Atelier der Heiligenstädter Künstlerin Uta Oesterheld-Petry in der Dingelstädter Straße 3 ein Workshop zu Drucktechniken statt. Die Techniken der Monotypie und der Radierung können unter Anleitung von Uta Oesterheld-Petry und ihrer Künstlerkollegin Annett Schauß ausprobiert werden.

Der Workshop ist in zwei Zeitfenster gegliedert, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Pro Einheit wird ein Beitrag von zehn Euro für Material und Aufwand erhoben.

Die aktuelle gemeinsame Ausstellung von Schauß und Oesterheld-Petry stellt Druckkunst in einen Dialog – Spurensuche im städtischen Raum trifft Spurensuche in den Strukturen, die in der Natur zu finden sind. Sie ist in der Galerie noch bis zum 1. Mai zu sehen. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und vom Freitag 29. April bis Sonntag 1. Mai, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Workshop wie auch Ausstellung finden im Rahmen des Tages der Druckkunst statt, der sich am 15. März zum vierten Mal aus Anlass der Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission jährte.

Anmeldung zum Workshop per E-Mail: mail@uta-oesterheld-petry.de oder Telefon: 03606/600 344.