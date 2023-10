Wort zum Sonntag: Auf Friedhöfen des Eichsfelds zieht das Leben ein

Für Pfarrer Gregor Arndt aus Leinefelde sind Friedhöfe mehr als nur letzte Ruhestätten. Sie können auch Orte der Begegnung sein.

Ein roter Audi hält am hinteren Tor des Friedhofes von Wingerode. Die Türen fliegen auf und drei Kinder zwischen vier und acht Jahren springen aus dem Fahrzeug. Zwei chic gekleidete Frauen steigen lachend aus – und besuchen zusammen mit den Kindern das Grab von Opa.

So male ich es mir in Gedanken aus: Vielleicht freut sich eins der Kinder, ein Grablicht anzuzünden. Die Frauen ordnen die Grabbepflanzung. Eins der Kinder fragt: „Wo ist jetzt Opa?“ Alle schauen auf den offenen Himmel.

Eines der lebendigsten Zeichen des christlichen Glaubens tritt in den Mittelpunkt

Zuviel Nachdenklichkeit kommt allerdings nicht auf, denn alle fühlen, Opa ist irgendwie lebendig. Dann rennt das erste Kind schon wieder zum Auto, denn jetzt geht es zu Pati. Die hat schrill bunte Muffins gebacken – schließlich ist Halloween.

Ich mag diese Tage um Allerheiligen und Allerseelen. Ich mag sie vor allem im Eichsfeld. Denn eines der lebendigsten Zeichen des christlichen Glaubens in unserer Region tritt dann in den Mittelpunkt: der Friedhof.

Natürlich gibt es dort auch allerhand Albernheiten und Skurrilitäten. Doch du kannst kommen, wann du willst: Wenn keine Leute vor Ort sind, so leuchten doch die Grablichter, nicht nur in diesen Tagen. Nicht selten entstehen auf dem Friedhof Bekanntschaften, manchmal sogar Partnerschaften. Friedhöfe sind Orte voller Lebendigkeit.

Gregor Arndt ist Pfarrer in Leinefelde Foto: Eckhard Jüngel

Gräbersegnungen und das Verlesen der Verstorbenen in den Gottesdiensten dieser Tage geben der Trauer einen Raum und vermitteln das Gottvertrauen, das am Ende aller Zeiten die Große Begegnung stehen wird. „When the saints go marching in“ wird am Sonntag in der Gospelmesse um 10.30 Uhr in der Leinfelder Bonifatiuskirche erklingen. Im vergehenden Jahr sind ungewöhnlich viele Menschen gestorben. Da gab es harte und schmerzhafte Abschiede.

Oft waren es aber auch „Heimwege“ und Abschiede, in denen erfüllte Leben zu Ende gegangen sind. Mit dem tröstenden Wort „Fürchtet euch nicht“ begegnet der auferstandene Jesus seinen Jüngern. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wenn vielleicht die Kleinen vom roten Audi mit Gruselgewändern in den nächsten Tagen vor meiner Tür stehen, werde ich sie anlächeln und ihnen sagen: Ihr macht mir keine Angst, wir kennen uns doch vom Friedhof.

Gesegneten Sonntag, Pfarrer Gregor Arndt.