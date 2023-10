Würdiger Abschied für einen verdienten Eichsfelder

Deuna. Hunderte Auszubildende verdanken einem Mann in einem Eichsfeld-Dorf das Wissen, das sie für ihre Berufslaufbahn brauchen. Jetzt geht Bernd Arnold in den Ruhestand.

Die Abteilung Ausbildung des Zementwerkes Deuna hat jetzt in einer bewegenden Veranstaltung den langjährigen Geschäftsführer der Bildungs-Zentrum-Deuna (BZD) gGmbH, Bernd Arnold, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 30 geladene Gäste waren gekommen, darunter ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ausbilder und Ausbilderinnen, Kooperationspartner, Werkleiter Thomas Günther, Falko Kowald vom Firmenausbildungsverbund Nord-West-Thüringen, Sebastian Senft von der Kreishandwerkerschaft Nordthüringen sowie Ingo Steinicke, Leiter des Referats Kreisentwicklung im Eichsfelder Landratsamt.

Anton Hildebrand, der Personalleiter der Dyckerhoff GmbH, Werk Deuna, fand berührende Worte für Bernd Arnold. In seiner Ansprache betonte Hildebrand Arnolds bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Bildungszentrums seit dessen Gründung im Jahr 1991. Ende 2022 stellte das BZD seine Tätigkeiten ein und wird seit Januar 2023 als Abteilung Ausbildung des Dyckerhoff Werkes Deuna innerhalb der Werkspersonalabteilung weitergeführt.

Im Laufe seines Bestehens bildete das BZD unter der Leitung von Bernd Arnold über 200 Auszubildende für die Dyckerhoff GmbH aus. Viele davon sind auch heute noch als aktive Mitarbeiter im Zementwerk in Deuna tätig. Unzählige weitere Personen wurden an den Standorten Deuna, Leinefelde und Nordhausen geschult, ausgebildet und weitergebildet. Bernd Arnold sei bekannt dafür, seine Leidenschaft für die Ausbildung auf das gesamte Team zu übertragen und immer wieder außergewöhnliche Ideen einzubringen, um das Bildungszentrum erfolgreich durch verschiedene Herausforderungen zu führen, heißt es würdigend aus Deuna. Das Bildungszentrum leistete einen wertvollen Beitrag im Eichsfeld und über seine Grenzen hinaus, indem es dringend benötigte Fachkräfte im Bereich Metall und Elektro, im kaufmännischen Bereich und in der Meisterausbildung sowie im Bereich Schweißen aus- und weiterbildet.

Anton Hildebrand übernimmt nun die Verantwortung, dieses wichtige Werk weiterzuführen und dankte Bernd Arnold für seine unermüdliche Leistung in den vergangenen Jahrzehnten. Bernd Arnold war 28 Jahre lang am Standort Deuna tätig, davon 27 Jahre als Geschäftsführer. Während seiner Amtszeit betreute er sowohl große als auch kleinere Projekte, darunter Englischkurse, Forschungsprojekte, Flüchtlingsprojekte und die Perspektive 50+ der Bundesagentur für Arbeit.