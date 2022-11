Zehn Gebote für die Eichsfelder Mundart

Eichsfeld. Gastbeitrag: Hans-Gerd Adler aus Heiligenstadt sorgt sich um das Überleben eines einzigartigen Kulturgutes.

Unsere Eichsfelder Mundart pflegt man am besten, wenn man so redet, wie es früher in den Dörfern üblich war. Doch in unserem modernen Zusammenleben suchen wir kaum noch Gelegenheit, uns im alltäglichen Kontakt mittels Mundart zu verständigen.

Schon der Heimatdichter Karl Leineweber hatte seine Sorge um das Aussterben unserer Eichsfelder Mundart zum Ausdruck gebracht. Lange Zeit war sie verpönt und wurde sogar als Hemmschuh für die persönliche Weiterentwicklung betrachtet. Als Folge wurde die heranwachsende Generation nicht mehr damit vertraut, sodass dieses hohe Kulturgut unserer Region dem Vergessen mehr und mehr anheimfällt.

Ganz besondere Atmosphärebei Familienfeiern

Diese Entwicklung sorgt mich zunehmend, und ich möchte einen Appell an alle richten, denen die Mundart ans Herz gewachsen ist. Zu besonderen Gelegenheiten wie Familienfeiern, Heimatabenden und Karnevalssitzungen konnte ich immer wieder erleben, dass meine Beiträge in Mundart eine ganz besondere Atmosphäre der Heiterkeit bewirkten.

Was enge Heimatverbundenheit bedeutet, wurde mir dabei immer mehr bewusst. Unsere Mundart als hohes Kulturgut zu pflegen und zu bewahren, wurde ein Ziel, das mich vor unerwartete Herausforderungen stellte. In Mundart zu sprechen, war die einfachste Form der Pflege. Die Texte von Martin Weinrich, Karl Leineweber und anderen Mundartdichtern zu lesen, war schon eine gewisse Herausforderung.

Angelehnt an Moses hat Hans-Gerd Adler zehn Gebote zum Erhalt der Eichsfelder Mundart entwickelt. Foto: Hans-Gerd Adler

Ich hatte aber bald einen Schlüssel gefunden, der darin lag, beim Lesen den jeweiligen Text sofort in luttersche Mundart zu transkribieren. Damit las und sprach ich aber nicht das, was ich als Schriftbild schwarz auf weiß vor Augen hatte. Die Versuche, eigene Texte in Mundart zu schreiben, drängten mich fortan immer mehr dazu, von der mir bekannten Schreibweise abzuweichen und mich weitgehend nach dem Sprachklang zu richten.

Denn den Sprachklang in Schriftform zu konservieren, erkannte ich als die eigentliche Aufgabe zur Bewahrung unseres sprachlichen Kulturgutes. Erst Konrad Hentrichs Aufsatz „Wie sollen wir unser Eichsfeldisch schreiben?“ (Eichsfelder Volksblatt 1934) sowie Sprachtests haben mich dazu bewegt, in dem Schriftbild zu schreiben, wie ich es in Faefferkerner (2007) und Soolzschtangn (2018) präsentiere.

Aber erst mit der Arbeit an meinem Werk Eichsfelder Mundart, Wörterbuch, Ein Weg zur lautgerechten Verschriftung (2021) hat die Anpassung des Schriftbildes an den Sprachklang eine weitere Entwicklung genommen.

Besonders Sprachtests haben mir bestätigt, dass auch Unkundige der Eichsfelder Mundart den typischen Akzent der Aussprache wiedergaben. Auch zahlreiche Leser haben mir bestätigt, dass sie mit dem ungewohnten Schriftbild keine Probleme hatten, wenn sie die Worte laut lasen. Aus dieser Tatsache ist mir die Gewissheit geworden, den Sprachklang des lutterschen Dialekts weitgehend getroffen zu haben und ihn damit für die Zukunft bewahren zu können.

Ein großer Traum ist mir dadurch gleichermaßen erwachsen, nämlich, dass eine solche Chance auch für andere Dörfer aufgegriffen wird, solange es noch Menschen gibt, die ihre ortsübliche Mundart beherrschen. Allerdings ist ihre lautgerechte Wiedergabe in Schriftform zweifelsohne eine große Herausforderung. Doch die Früchte einer solchen Arbeit dienen letztlich dazu, im Zeitalter vielseitiger Umbrüche und Auswirkungen der Globalisierung etwas Sinnvolles für die Pflege und Erhaltung unserer regionalen eichsfeldischen Kultur getan zu haben. Insofern ist das Wörterbuch für mich nicht nur ein Meilenstein zur Bewahrung der Identität der regionalen Sprache, sondern mehr noch ein Signal an alle, die ihrem Dialekt den typischen Sprachklang für kommende Generationen sichern wollen.

Unsere Mundart hat auch den Weg in die moderne Kommunikation bisher nicht gefunden. So bleibt sie immer mehr im Schwinden begriffen. Diese Entwicklung ist aber auch in anderen Gegenden zu beklagen. Trotz allem sind die Dialekte aus Bayern, Sachsen und anderen Regionen noch deutlich wahrzunehmen und werden geradezu mit einem gewissen Stolz gesprochen, was uns Eichsfeldern aber weitgehend abgekommen ist. Wir Eichsfelder sollten uns noch stärker auf unsere angestammte Geschichte besinnen und damit auch das Kulturgut Mundart nicht ad acta legen. Gerade im Hinblick auf die Pflege der regionalen Kultur kann auf die Mundart nicht verzichtet werden. Die zehn Gebote für Eichsfelder mögen als Motivation dienen, vielleicht doch aktiv zu werden.