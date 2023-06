Zeit für Großeltern und Enkel in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus gibt es ein Angebot für Omas, Opas und ihre Enkel. Gemeinsam lernen sie Märchen kennen.

„Es war einmal ...“ lautet das Motto eines Großeltern- und Enkel-Wochenendes, zu dem von Freitag, 16. Juni, 18 Uhr, bis Sonntag, 18. Juni, 13 Uhr, ins Marcel-Callo-Haus eingeladen wird. Die Gäste werden sich dann mit ausgewählten Märchen beschäftigen.

Nicht nur das Zuhören beim Vorlesen spielt eine große Rolle. Die Teilnehmer werden die Märchen genauer kennenlernen, basteln, Märchen spielen. In jedem Fall sollen sie Ideen mit nach Hause nehmen, wie Märchen und Fantasie das Leben bereichern können. Informationen und Anmeldungen unter Telefon: 03606/667409 oder per Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de.