Zigarettenautomat im Eichsfeld verschwunden

Stuth. Ein paar Langfinger in Struth waren offenbar stark nikotinsüchtig. Sie begnügten sich nicht mit nur einigen Schachteln.

In der Langen Straße in Struth ist ein kompletter Zigarettenautomat gestohlen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Den Diebstahl meldete ein Mitarbeiter des Betreiberunternehmens am Montagmorgen der Polizei. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Das entsprechende Aktenzeichen zu dem Fall lautet 0197243.