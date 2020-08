Seit 15 Jahren sorgt das alte Bootshaus am Seeburger See für Konflikte. Es soll abgerissen werden. Jetzt ist eine Petition zum Erhalt im niedersächsischen Landtag gescheitert.

Zoff um Bootshaus am Seeburger See

Die einen finden es romantisch, die anderen schrecklich. Seit nunmehr 15 Jahren gibt es Streit um das alte Bootshaus am Seeburger See. Es steht nahe der nicht nur bei Touristen, sondern bei vielen Eichsfeldern hüben wie drüben äußerst beliebten Gaststätte „Graf Ysang“, von wo aus Boote starten und man sich in einem Informationszentrum mit der heimischen Flora und Fauna beschäftigen kann. Moos wächst auf dem Dach des Bootshauses, manche vermuten gar, es werde sowieso nur noch von gutem Willen zusammengehalten.