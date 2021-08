Zu viele Katzen gefüttert: Männer prügeln sich in Worbis

Worbis. In Worbis hat ein Tierfreund mehrere Katzen gefüttert. Das missfiel einem Anwohner und es kam zum Streit, aus dem sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte.

Um herumstreunende Katzen zu füttern, hat ein Mann am Donnerstagabend eine Menge Katzenfutter in der Elisabethstraße in Worbis bereitgestellt. Wie die Polizei mitteilte, wollten tatsächlich mindestens zehn Katzen probieren.

Das missfiel einem Anwohner, da es in letzter Zeit wohl häufiger zu Verunreinigungen durch die Tiere im Wohngebiet kam. Seinem Unmut machte der Mann gegenüber dem Tierfreund Luft.

Der soll, nach einem kurzen Wortgefecht, seinem Kritiker mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierdurch erlitt der Mann eine Platzwunde.

