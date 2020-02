Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum eigenen Namen stehen

Vielleicht mag es an der Jahreszeit liegen. Dabei meine ich nicht den Winter, sondern den Karneval, der seit Wochen das Eichsfeld fest im Griff hat. Ein Büttenabend jagt den nächsten, Festumzüge, Prunksitzungen und Kostümbälle werden allerorten ausgerichtet. Nun, es wird dabei auch ordentlich getrunken. Da sieht man manchmal doppelt. Vielleicht mag es daran liegen, dass es auf einmal zwei Herren gleichen Namens in der Kreisstadt gibt, obwohl nur einer bekannt ist. Der eine lebt ruhig und in Frieden, der Unbekannte nutzt aber den Namen des Ersteren, um Meinungsbeiträge zu verfassen. Das findet Ersterer natürlich gar nicht gut.

Wir auch nicht. Denn so etwas verletzt nicht nur die Regeln des Anstandes und fairen Umgangs, sondern auch die Persönlichkeitsrechte desjenigen, dessen Name missbraucht wird. Auch wenn es einige immer wieder lautstark bezweifeln: Man darf in unserem Land seine Meinung sagen, so lange sie den Boden der Verfassung nicht zertritt, also die Würde des Menschen nicht verletzt. Darum: Wenn Sie ihre Meinung äußern wollen, tun Sie das. Denn das ist gut so. Dafür leben wir in einer Demokratie. Aber es wäre auch gut, wenn man zu dieser Meinung mit seinem eigenen Namen steht – und nicht mit dem eines Anderen.