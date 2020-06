Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Sonntag: Auf die Knie

Vor dir bin ich klein, mit dir bin ich groß – so heißt es bei den Erstkommunionkindern, wenn sie in Richtung Altar und Tabernakel ihr Knie beugen.

Die Kniebeuge verweist schon körperlich, der Mensch kann sich „groß“ und „klein“ machen oder „groß“ oder „klein“ gemacht werden. Durch das Knie eines amerikanischen Polizisten auf dem Hals eines Afroamerikaners kommt dieser ums Leben. Durch die Kniebeuge von Demonstranten und Polizisten als Antwort auf diese Tat wird Demut und Menschenwürde zelebriert.

Der Mensch ist zu beidem fähig. Er kann Menschen „klein“ machen, ja auslöschen. Er kann aber auch mit der Geste der Kniebeuge deutlich machen, ich beuge mich zu dir hinab. Ich bin solidarisch mit dir, ich erkenne deine Würde, deine „Größe“ an. Und in der Ohnmacht dieser Geste verbürgt sich auch der Wille zu Versöhnung.

Willy Brandts Kniefall vor 50 Jahren in Polen angesichts der Kriegsvergangenheit ist heute dafür noch beispielhaft. Die Kniebeuge der Erstkommunionkinder vor dem Altar und Tabernakel verweist darauf, dass unser Leben aus der Hand Gottes kommt. Jede Kniebeuge erkennt das bewusst oder unbewusst an. Aus der Perspektive von „unten“, in der ich Gottes Größe und damit die Unantastbarkeit des Menschen als sein Geschöpf anerkenne, bin ich dann auch in der Lage, meine Verantwortung entsprechend dem Lebensstil Jesu gegenüber dem anderen anzunehmen.

„Vor dir bin ich klein, mit dir bin ich groß“ gilt dann nicht nur Gott gegenüber, sondern auch dem Mitmenschen.

Einen gesegneten Sonntag!