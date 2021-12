Zusätzliche Kosten für das Kunze-Konzert auf Burg Scharfenstein genehmigt

Leinefelde-Worbis. Stadtrat von Leinefelde-Worbis stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe zu.

Rund 2100 Zuschauer besuchten am 21. August dieses Jahres das Konzert von Heinz Rudolf Kunze mit Verstärkung unterhalb der Burg Scharfenstein. Bei 300 mehr verkauften Karten wäre man aus der Veranstaltung plus minus null herausgegangen, so Natalie Hünger, Leiterin des Amtes der Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur der Stadt Leinefelde-Worbis, in der Stadtratssitzung am Montag zur Beschlussvorlage für überplanmäßige Ausgaben für das Konzert. Die Bereitschaft sei in Coronazeiten nicht so, als „hätte man keine Pandemie“.

Die Durchführung des Open-Airs war nicht selbstverständlich, so Stadtratsvorsitzender Thomas Müller (CDU), der zudem den Mitarbeitern des Amtes Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur für ihren Einsatz dankte, die die Durchführung durch ihre Arbeit erst ermöglichten. „Ich danke für den Mut für die Durchführung des Konzertes“, so Thomas Müller, denn man habe „in den vergangenen Monaten gesehen, was alles nicht möglich war“.

Ein Hygienekonzept musste seinerzeit für das Konzert erarbeitet werden. Viele zusätzliche Aufbauten, wie zum Beispiel eine LED-Leinwand oder mehr Tontechnik, waren nötig, um allen Gästen ein möglichst gleiches Konzerterlebnis zu verschaffen, erklärte Natalie Hünger. Ebenso musste das Gelände vor der Bühne in drei Zonen für die Konzertbesucher eingeteilt werden. Dafür sei es notwendig gewesen, eine größere Fläche als sonst einzuzäunen. Zudem seien die Kosten für die Security gestiegen. Unter anderem haben die Sicherheitsfirmen die Preise angepasst und erhöht, und es war laut Natalie Hünger für die Umsetzung des genehmigten Hygienekonzeptes auch mehr Securitypersonal nötig.

Der Abbau der Bühne dauert einen Tag länger als geplant

Ebenso habe der nicht eingeplante längere Rückbau auf dem Konzertgelände für höhere Kosten gesorgt. Das schlechte Wetter nach dem Konzerttag war Schuld, dass auch mehr Übernachtungs- und Verpflegungskosten für die Crew anfielen. Im Schnitt seien dies 30 Leute gewesen, und die mussten einen Tag länger die Bühne abbauen als geplant.

Hünger bat zuvor die Abgeordneten um Zustimmung für den vorgelegten Beschluss über die Mehrausgaben für das Kunze-Konzert. „Ich denke wir haben viele Einsparungen in anderen Bereichen, wir haben keine Stadtfeste gefeiert, wir haben die Weihnachtsmärkte nicht gemacht, also das ist jetzt nicht so tragisch, wenn man das Geld an einer anderen Stelle eingesetzt hat“, sagte Natalie Hünger.

Die Mitglieder des Stadtrates von Leinefelde-Worbis stimmten der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 15.000 Euro zu.