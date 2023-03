Autofahrerin kracht auf Kaufland-Parkplatz in Heiligenstadt mit Transporter zusammen

Heiligenstadt. Eine Autofahrerin schnitt auf dem Kaufland-Parkplatz in Heiligenstadt eine Linkskurve. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter.

Eine unachtsame Autofahrerin hinterließ am Mittwochnachmittag einen Blechschaden in der Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz in der Hugo-Engelmann-Straße in Heiligenstadt.

Laut Angaben der Polizei wollte 61-Jährige gegen 15.35 Uhr mit ihrem Renault den Parkplatz verlassen und schnitt eine Linkskurve. Dabei kam ihr ein Ford Transit entgegen.

In folge dessen kollidierten die Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt.

