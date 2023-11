Zusammenstoß mit einem Reh: 1000 Euro Schaden am Fahrzeug

Geismar. Auf der Bundesstraße 249 kam es in der Gemarkung Frieda zu einem Wildunfall. Die Fahrerin war aus Richtung Geismar im Landkreis Eichsfeld nach Eschwege unterwegs.

Mit einem Reh ist ein Auto am Montagnachmittag zusammengestoßen. Es war kurz vor 18 Uhr, als die 45-jährige Fahrerin des Pkw, die aus Richtung Geismar kam, auf der Bundesstraße 249 in Richtung Eschwege unterwegs war. In der Gemarkung von Frieda rannte das Reh plötzlich auf die Fahrbahn und es kam zur Kollision mit dem Wagen. Anschließend rannte das Reh weg. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei vom Dienstag ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.