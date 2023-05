Zwei Autofahrer im Eichsfeld unter Drogen unterwegs

Bei Polizeikontrollen schlug der Drogenvortest zwei Mal positiv an.

Eichsfeld. Im Eichsfeld schlugen bei zwei Autofahrern ein Drogenvortest positiv an. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Auf dem Parkplatz „Leinetal“ der A 38 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Freitag um 10.50 Uhr den 35-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls am Freitag verlief bei einer Polizeikontrolle bei einem 45-jährige Fahrer eines Opel Astra in der Leinefelder Goethestraße ein Drogenvortest mit einem positiven Ergebnis. Bei ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.