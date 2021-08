Zwei Benefizkonzerte in Heiligenstadt für die Flutopfer in der Eifel

Heiligenstadt. Kirchenmusikdirektor Michael Taxer und Pater Georg Herr sammeln Spenden in der Marienkirche.

Wenn Kirchenmusikdirektor Michael Taxer am Sonntagnachmittag, 29. August, gleich zweimal an der Orgel Platz nimmt, dann hat es einen besonderen Grund. Er gestaltet zwei Benefizkonzerte in der Marienkirche, deren Erlös den Opfern der Flutkatastrophe in der Eifel zugute kommen soll. Das erste Konzert beginnt um 16 Uhr, das zweite um 19 Uhr.

Er wird die Konzerte nicht allein bestreiten, er hat einen besonderen Gast. „Ich würde es auch nicht unbedingt Konzert nennen. Eher eine musikalische Andacht“, sagt er. Die Werke, die er ausgesucht hat, seien ruhige, nachdenkliche Kompositionen, die die Worte von Pater Georg Herr, Salvatorianer im Kloster Steinfeld in der Eifel, unterlegen.

Taxer hat den Pater nur wenige Tage vor der Flutkatastrophe bei einer befreundeten Familie im Eichsfeld getroffen. Und dann habe er ein Video von ihm geschickt bekommen, in dem zu sehen ist, wie die Wassermassen gegen die Klostermauern peitschen. „Da waren mir die Dimensionen der Flut noch gar nicht bewusst. Erst in den Nachrichten habe ich das Ausmaß gesehen.“ Ihm sei sofort klar gewesen, dass er helfen will. Im Jahr 2003 hat er schon einmal ein Benefizkonzert für Flutopfer bestritten, damals mit dem Dresdner Blechbläserquartett nach der Elbeflut in Sachsen.

Pater Georg Herr ist als Seelsorger im Flutgebiet im Einsatz. „Bei seinen Berichten geht es einem unter die Haut. Er wird Sonntag von Einzelschicksalen aus der Eifel berichten, von Dingen, die er tagtäglich erlebt, von Menschen, die Freunde, Angehörige, Hab und Gut verloren haben“, sagt Taxer, dem die Hilfe ein großes Anliegen ist.

Der Eintritt ist frei. „Wir bitten aber um eine großzügige Spende.“ Die erhält das Kloster, die Patres schauen, wo die Not am größten ist. „Wer nicht kommen kann, aber spenden will, darf das im Pfarrbüro St. Marien tun.“ Die Konzerte finden unter den aktuellen Auflagen statt. Anmelden kann man sich im Pfarrbüro – oder einfach kommen.