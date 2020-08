Zwei beschädigte Autos in Arenshausen: Polizei sucht Zeugen

Nach Beschädigungen an zwei Autos in Arenshausen sucht die Polizei nach zeugen.

Arenshausen. Gleich zwei Autobesitzer meldeten in Arenshausen Schäden an ihren Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Autobesitzer aus Arenshausen haben am Dienstag Schäden an ihren Fahrzeugen gemeldet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zerkratzten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag, 23. August, und Dienstagabend, 25. August, am Birkenweg den Lack eines Opels an der Fahrerseite.

In der Halle-Kasseler-Straße wies ein dort geparkter BMW unfallbedingte Schäden auf. Der Verursacher beging Unfallflucht; der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 03606/6510.