Zwei Eichsfelddörfer feiern 33-jährige Freundschaft mit Bürgerfest und Gästen aus Rheinland-Pfalz

Gernrode/Tiftlingerode. 33 Jahre besteht die Partnerschaft zwischen Gernrode und Tiftlingerode im Untereichsfeld. Eichsfeldtour, gutes Essen und jede Menge Stimmung.

Zahlreiche Gernröder waren Samstagabend in den Großen Saal ihrer Gemeinde gekommen, um mit den Gästen aus ihren beiden Partnergemeinden Tiftlingerode und Salmtal zu feiern. Anlass war das 33-jährige Bestehen ihrer Freundschaft.

Die Gäste aus Salmtal in Rheinland-Pfalz trafen bereits am Freitagabend in Gernrode ein und wurden bei Eichsfelder Abendbrot durch Bürgermeister Sebastian Windolph (FW), Vertreter des Gemeinderates und der Vereine willkommen geheißen. Samstagvormittag waren sie zu einer Tour auf die Burg Hanstein eingeladen. Bei milden Frühlingswetter machten sie anschließend Rast in Etzelsbach. Dort gab es Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Die Freiwillige Feuerwehr Gernrode hatte dazu Tische, Bänke und Getränke vor Ort bereitgestellt. Nach einer Führung in der Wallfahrtskapelle hatten die Salmtaler noch ein wenig Freizeit in Worbis.

Am Abend trafen sie zusammen mit den Gästen aus Tiftlingerode zum Bürgerfest im Großen Saal ein. Extra aus Salmtal angereist war auch Bürgermeister Dennis Junk (CDU). Der Landtagsabgeordnete war erst seit dem Montag zuvor als Bürgermeister im Amt und ließ es sich nicht nehmen, trotz vollem Terminkalender nach Gernrode zu kommen. Nach der Begrüßung durch Sebastian Windolph hielt die Kulturausschussvorsitzende der Gemeinde, Christiane Farke, einen kurzen Rückblick auf die Entstehung der Partnerschaften und dankte allen, die sich mit großer Leidenschaft für diese engagieren.

Vereinigte Chöre gestalten den Dankgottesdienst

Es folgte ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, unter anderem mit den Radsportlern des SV Gernrode, dem Gesangverein „Concordia“ und den Chören der Partnergemeinden. Für Abwechslung sorgten auch die Tänzerinnen des Gernröder Karnevalvereins. Anschließend feierten alle bei bester Stimmung bis in die frühen Morgenstunden mit DJ Sepp aus Erfurt, denn es war nicht nur das 33. Jahr der Partnerschaft, sondern galt es auch die wegen Corona immer wieder verschobene Feier zum 30-Jährigen nachzuholen.

Sonntagmorgen fand das Jubiläum einen feierlichen Ausklang bei einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan Gernrode, musikalisch gestaltet von den vereinigten Eichsfelder Chören Gernrode/Tiftlingerode. Nach einem Spaziergang durch das Dorf bei schönem Frühlingswetter stärkten sich die Gäste aus Salmtal und Tiftlingerode vor ihrer Heimreise mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen.