Zwei Eichsfelder züchten eine neue Kaninchenrasse mit

Eichsfeld Sebastian Wiederhold und Peter Rothämel sind von der neuen Rasse Kleine Wiener begeistert. Beide zogen im vergangenen Jahr weit über 100 Jungtiere auf. Sie nennen auch den Grund dafür.

Peter Rothämel aus Haynrode und Sebastian Wiederhold aus Hundeshagen teilen das Hobby der Kaninchenzucht. Aber dass die beiden Eichsfelder einmal mit zu einer neuen Rasse beitragen würden, konnten sie sich vor Jahren noch nicht vorstellen. Doch in den vergangenen Jahren und Monaten haben sie an einer sogenannten Neuzüchtung mitgewirkt.

Groß war die Freude bei Rothämel und Wiederhold sowie den Züchtern aus ganz Deutschland bei der Bundesschau Anfang Dezember in Leipzig. Denn nach langem Hin und Her wurde die Rasse Kleine Wiener durch die Kommission des Zentralverbandes Deutscher Rassekaninchenzüchter in drei Farbschlägen anerkannt.

Bis zu dieser Entscheidung war es ein langer Weg. An die Anfänge kann sich Peter Rothämel noch gut erinnern: „Nach der Bundesschau 2019 war ich dabei.“ Bei der Bundesschau in Karlsruhe fiel der Startschuss, und seit 2020 hat sich der Haynröder an der Neuzüchtung beteiligt. „In Karlsruhe haben sich die Züchter das erste Mal getroffen und eine Interessengemeinschaft gegründet“, weiß Rothämel. Bereits ein Jahr zuvor begannen einige Kaninchenzüchter in Deutschland mit dem Projekt.

Nach dem sich Rothämel bereits ein Jahr an der Neuzüchtung beteiligte, stieß auch Sebastian Wiederhold hinzu. Eng arbeiteten die beiden fortan zusammen und hielten über soziale Medien Kontakt zu den anderen Züchtern in Deutschland. Denn der Erfahrungsaustausch sei bei solch einer Sache enorm wichtig. Und Rothämel kennt sich aus, denn er züchtet bereits die großen Vertreter der Rasse Wiener in verschiedenen Farbschlägen.

Viele Gründe sprechen für kleinere Kaninchenrassen

Der Haynröder nennt auch Gründe, warum es an der Zeit war, kleine Vertreter herauszuzüchten: „Die Wiener sind eine beliebte Rasse, aber die Züchter werden immer älter, und die Tiere müssen dann immer noch händelbar sein.“ Hinzu komme, dass für große Rassen die Anforderungen für die Stallgröße immer weiter nach oben gingen und man seine Zuchtanlage nicht ständig umbauen könne.

„Was macht man? Man züchtet kleinere Rassen“, sagt Rothämel, der die Kleinen Wiener in allen drei Farbschlägen in seiner Anlage hat. Zugelassen sind die Farben weiß, dunkel-eisengrau und wildfarben. Sebastian Wiederhold hingegen ist von den dunkel/eisengrauen Vertretern begeistert. Und weitere Vorteile kleinerer Rassen nennt Sebastian Wiederhold: „Man braucht weniger Platz, es fällt weniger Mist an, und man braucht nicht so viel Futter.“ Bei letzterem seien die Preise in den vergangenen Monaten ordentlich gestiegen.

„Am Anfang haben wir unterschiedliche Rassen gekreuzt. Doch jetzt sind wir auf einem guten Zuchtstand“, sagt Rothämel. Das habe man in Leipzig bei der Bundesschau sehen können. 300 Tiere waren dort von der neuen Rasse ausgestellt, und viele hätten eine sehr gute Bewertung erhalten. Acht Kleine Wiener im Farbschlag weiß standen vom Haynröder in den Messehallen, Sebastain Wiederhold brachte elf seiner Tiere zur Schau. Mit den Bewertungen waren beide zufrieden.

161 und 144 Jungtiere der neuen Rasse aufgezogen

Um das Ergebnis zu erreichen, musste aber im Zuchtjahr viel Arbeit investiert werden. „Ich habe mit 13 Häsinnen und acht Rammlern 161 Jungtiere aufgezogen“, berichtet Wiederhold. Viel weniger waren es bei seinem Zuchtfreund aus Haynrode auch nicht. Zehn Häsinnen und drei Rammler des Farbschlages weiß und acht Häsinnen sowie vier Rammler der beiden anderen Farbschläge setzte Rothämel ein. In allen drei Farbschlägen zog er so 144 Jungtiere auf.

Und was ist nun der Unterschied der Kleinen Wiener zu den größeren? Ganz einfach, sagen die beiden: das Gewicht. Während die großen Vertreter über vier Kilogramm wiegen müssen, dürfen die kleinen maximal 3,25 Kilogramm bei einer Schau auf die Waage bringen, um eine gute Bewertung zu erhalten. Körperbau und weitere Rassemerkmale seien gleich. Man wolle mit der Neuzüchtung keine Konkurrenz zu anderen Rassen, daher werde es diese auch in Zukunft nur in den jetzt zugelassenen Farbschlägen geben.

Auch in Zukunft wollen sich die beiden Eichsfelder Züchter an den Vertretern der neuen Rasse in ihren Anlagen erfreuen, aber wieder mehr Augenmerk auf ihre Hauptrassen in der Zucht legen. Seit Jahren hat sich Peter Rothämel dem Thüringer Kaninchen verschrieben und auch acht Vertreter der Rasse Anfang Dezember in Leipzig ausgestellt. Auch Wiederhold hatte diese Rasse bereits in seiner Anlage. Seine Hauptrasse sei aber in Zukunft das Alaskakaninchen.