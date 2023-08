Zwei Fälle von Unfallflucht im Eichsfeld

Eichsfeld. In Heiligenstadt und Worbis entfernen sich zwei Unfallverursacher unerlaubt. Einer von ihnen konnte bereits ermittelt werden.

Zu zwei Fällen von Unfallflucht kam es am Wochenende in Worbis und Heiligenstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Worbis in der Straße „An der Hardt“ mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Grundstücksbegrenzung. Diese wurde dabei beschädigt, zur Schadenshöhe machte die Polizei bislang keine Angaben. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Im zweiten Fall befuhr am Samstag ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer um 9.30 Uhr den Parkplatz der Heiligenstädter Kurparkklinik in der Schlachthofstraße und beabsichtigte, sein Fahrzeug dort zu parken, teilt die Polizei mit. Dabei kollidierte er mit einem abgestellten Kia und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes stieg aus seinem Pkw aus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet. Die hinzugerufene Polizei konnte den Verursacher ermitteln. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.