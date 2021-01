Die Polizei hat in Heiligenstadt zwei Autofahrern die Weiterfahrt untersagt. (Symbol-Bild)

Zwei Fahrer müssen in Heiligenstadt Auto stehen lassen

Heiligenstadt. Gleich zwei Autofahrer mussten am Sonntag ihre Autos nach einer Verkehrskontrolle in Heiligenstadt stehen lassen. Wie die Polizei berichtete, stoppten Beamte nach 17 Uhr am Leineberg den Fahrer eines Golfs. Demnach ergab ein Alkoholtest bei dem 50-Jährigen mehr als 1,8 Promille.

Gegen 22.50 Uhr wurde dann in der Carl-Zeiss-Straße ein Renault-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 22-Jährigen verlief ein Drogentest positiv, teilte die Polizei mit. Die Beamten untersagten beiden Männern die Weiterfahrt und erstatteten Anzeigen. RED