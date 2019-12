Zwei große Ereignisse im kleinen Ort Glasehausen

Nur noch ganz schnell bei Google etwas nachsehen. Und dann kurz eine Nachricht abrufen. Ein Koch- oder Backrezept und Basteltipps werden ebenfalls dringend gebraucht, und dann ist es unbedingt wichtig, jetzt sofort zu wissen, wie das Wetter morgen sein wird. In der Kirche St. Johannes der Täufer wurde beim Adventkonzert des Vocalensembles Glasehausen Gebrauch vom Smartphone gemacht.

Doch gehörte dies zum Programm. Die Zuhörer im voll besetzten kleinen Gotteshaus wurden angeregt zum Nachdenken. Zum Nachdenken darüber, was wir alle wirklich brauchen, wieviel Technik unbedingt zu unserem Leben gehören sollte und wie wichtig es ist, Augen und Ohren offen zu halten für Menschen in unserer Nähe, die unserer Zuwendung und Hilfe bedürfen.

Eingeladen waren die Besucher, den Alltag draußen zu lassen, für eine Stunde zur Ruhe zu kommen, Lieder und Orgelmusik zu genießen. Zum Abschluss hatten sich alle Versammelten applaudierend von ihren Plätzen erhoben. Pfarrer Heinz-Josef Brodmann hob hervor, wie Lieder und Texte im Advent unsere Herzen berühren.

Chorleiter übernimmt die Orgel

Gern erinnert sich Chorleiter Thomas Müller, der auch den Part an der Orgel übernommen hatte, an seine Jahre bei den Dresdener Kapellknaben und an die Lieder, die im Advent erklangen. Heute singen unter seiner Leitung Marianne Ausmeier, Sigrid Kleineberg, Katrin Gutberlet, Evelin Müller und Tobias Göbel. Das kleine Ensemble und seine Leistungen sind der beste Beweis dafür, dass es keines großen Chores in einer ebensolchen Kirche bedarf, um die Menschen zu erreichen und zu erfreuen.

Die Sängerinnen und Sänger traten anschließend im Gemeindehaus zur Krippenausstellung auf, wo St. Nikolaus Kinder und Erwachsene erwartete. Von Thomas Müller und Marcel Janik, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Glasehausen und Verantwortlicher für die Krippenausstellung, war zu erfahren: Das Vocalensemble singt im Zwei-Jahres-Rhythmus zur Adventszeit im eigenen Gotteshaus, gibt jeweils im Folgejahr in einer anderen Kirche ein Konzert. Alle vier Jahre wird an einem Adventssonntag die Krippenausstellung im Gemeindesaal organisiert, an der sich nicht nur Familien aus Glasehausen beteiligen. Auch Familien aus Dingelstädt, Worbis, Steinbach, Reinholterode, Heiligenstadt und Mingerode im Untereichsfeld hatten ihre Krippen für einen Nachmittag zur Verfügung gestellt.

Basar-Erlös geht an die Feuerwehr

Sie bauten die Krippen selbst auf und wurden von vielen Helfern unterstützt, die auch für das leibliche Wohl sorgten, so von den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Dem vor einigen Jahren gefassten Entschluss, beide Ereignisse miteinander zu verbinden, dem Konzert die Ausstellung folgen zu lassen, ist ein voller Erfolg beschieden. Grund genug für Marcel Janik, allen Dank zu sagen.

Am kleinen Adventsbasar betätigen sich die Schülerinnen Sina Kirchberg aus Dingelstädt und Frieda Bechmann aus Worbis als Verkäuferinnen. Sie fühlen sich der Jugendfeuerwehr Glasehausen verbunden, für die der Basar-Erlös bestimmt ist.

Ein wahrer Publikumsmagnet war die vor dem Gemeindehaus aufgebaute große Krippe mit zwei lebendigen Vierbeinern. Wilfried Kobold aus Glasehausen und seine Familie hatten die Idee, eine Krippe zu gestalten und darin zwei Barbados-Schafe aus ihrer Herde zu platzieren. Die wurden aus einer eigenen Krippe mit Futter versorgt, standen wind- und wettergeschützt und begrüßten, wie es schien, fröhlich die Besucher.