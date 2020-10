Zwei Jahrzehnte Johanniter-Pflegedienst Heiligenstadt

„Ein großes, gemeinsames Foto. Das Bild mit dem gesamten Team soll einen Platz in unseren Räumlichkeiten erhalten.“ So lautete Claudia Gaßmanns Wunsch zum 20-jährigen Jubiläum. Einfach ist das nicht. Es wäre fast gelungen, und doch fehlen auf dem Bild fünf Beschäftigte. Alle werden sich wohl nie gleichzeitig zu einem Fototermin einfinden können beim von ihr geleiteten Johanniter-Pflegedienst, einem Betriebsteil der Johanniter Seniorenhäuser GmbH.

Eigentlich sollten in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen laufen für den lange geplanten großen Festakt am 9. Oktober aus Anlass des zwanzigjährigen Bestehens des Dienstes für Heiligenstadt und Umgebung. Aber die Covid-19-Pandemie machte auch hier die Planung zunichte.

Im April 2021 soll die Jubiläumsfeier nachgeholt werden. Die gelernte Krankenschwester erinnert sich an die Anfänge. Am 9. Oktober 2000 war der Johanniter-Pflegedienst gegründet worden. Mit dem Einrichtungsleiter Markus Ziegner für die beiden Johanniterhäuser Am Richteberg und Albert-Schweitzer-Straße sowie Eva Wolf, der Pflegedienstleitung für beide Häuser, bildet Claudia Gaßmann die Betriebsleitung am Standort Heiligenstadt. Als Pflegedienstleiterin des ambulanten Dienstes arbeitet sie seit dem 23. Oktober 2000. „Nur zwischendurch war ich mal für eineinhalb Jahre weg“, erzählt die Krankenschwester und meint damit die Zeit nach der Geburt ihres vierten Kindes.

Zuerst hatte sie sich Am Kuhlsberg ein Büro mit Andrea Stitz geteilt, Sozialarbeiterin im dortigen Betreuten Wohnen in Trägerschaft der Wohnungsgenossenschaft Heiligenstadt. Vier Mitarbeiterinnen und ein Fahrzeug zählte anfangs der Johanniter-Pflegedienst. An den ersten Tagen galt es gerade einmal einen Patienten zu versorgen, dessen Ehefrau seine häusliche Betreuung nicht mehr allein bewältigen konnte und sich professionelle Hilfe holte. Der erste Umzug führte nur wenige Meter weiter, in die untere Etage der Senioren-Begegnungsstätte Am Kuhlsberg. Hier gab es ein gutes Miteinander mit dem genannten Träger.

Seit dem 1. Januar 2016 befinden sich der Ambulante Dienst, die zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie die Tagestätte, in die die Besucher an Wochentagen morgens gebracht und nachmittags wieder nach Hause gefahren werden, in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße. Das Essen auf Rädern kommt aus der Küche des Heimes am Richteberg. „Eine eigene Tagespflege am Standort wäre gut. Da brauchten wir bei Nachfragen nicht mehr auf andere Adressen zu verweisen“, waren damals Claudia Gaßmanns Überlegungen. Hinzu kam am 1. September 2020 die neue Begegnungsstätte „Vergiss mein nicht“.

Die Bilanz im Herbst 2020: Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung heißen die drei Schwerpunkte. 195 Patienten, die meisten in Heiligenstadt, werden zu Hause betreut, hierzu gehören medizinisch-pflegerische Versorgung und Hauswirtschaft. 100 Personen und ihre pflegenden Angehörigen erhalten Beratung bei allen auftretenden Fragen und Problemen. 36 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, sind im ambulanten Dienst tätig, außerdem zwölf Beschäftige in der Tagesstätte. Bereichsleiterin für die Tagesstätte ist ebenfalls Claudia Gaßmann. Mittlerweile sind sechs Dienstfahrzeuge unterwegs. Auszubildende mit Realschulabschluss erwerben ihre theoretischen Kenntnisse an der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland in Leipzig. Für Quereinsteiger, beispielsweise Frauen mit Kindern, besteht die Möglichkeit, die Theorie an der Bildungsstätte für Pflegeberufe Eschwege der AWO Nordhessen oder an der Malteser Berufsfachschule für Pflegekräfte Duderstadt zu erlernen.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ Dieses Zitat des französischen Schriftstellers und Journalisten Guy de Maupassant (1850-1893) schmückt als Wandtattoo das Büro Claudia Gaßmanns. Und das gilt für die Beschäftigten ebenso wie für die von ihnen betreuten Menschen. An sieben Tagen in der Woche.