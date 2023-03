Zwei maskierte Männer überfallen Supermarkt in Eichsfelder Nachbarlandkreis

Eschwege. Zwei Unbekannte haben in Eschwege einen Supermarkt überfallen. Die Angestellten wurden mit einem Messer bedroht. Nach der Tat flüchteten die zwei Männer.

Zwei maskierte Männer haben am Mittwoch kurz vor Ladenschluss einen Supermarkt in Eschwege ausgeraubt. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach haben die Täter um 18.57 Uhr im Lebensmittelmarkt in der Straße Wendische Mark zwei Angestellte mit Messern bedroht. Verletzt wurde niemand. Mit einer geringen Menge Zigaretten seien die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Die Täter sollen beide etwa 1,80 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Sie waren dunkel bekleidet und haben Masken mit Sehschlitzen – sogenannte Skimasken – getragen. Die Beamten der Kripo Eschwege ermitteln und suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise unter Tel.: 05651/9250