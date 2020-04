Andreas Anhalt ist katholischer Pfarrer in Mühlhausen und einer von zwei neuen Domkapitularen in Erfurt.

Eichsfeld. Die katholische Kirche in Thüringen hat zwei wichtige Führungsposten neu besetzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei neue Domkapitulare

Bischof Ulrich Neymeyr hat die Priester Andreas Friedel (51) und Andreas Anhalt (58) zu Domkapitularen ernannt. Die neuen Mitglieder des Domkapitels am Mariendom folgen dem einstigen Erfurter Caritasdirektor Bruno Heller und Dechant Bernhard Bock, Pfarrer in Bad Salzungen, nach, die altersbedingt aus dem Gremium ausgeschieden sind, so Bistumssprecher Peter Weidemann.

Friedel leitet als Offizial das Interdiözesane Offizialat in Erfurt, Anhalt ist Pfarrer in Mühlhausen und stellvertretender Dechant des Dekanates Nordhausen. Die Einführung soll am 9. September erfolgen.

Alle Domkapitulare trügen innerhalb des Bistums an der Verantwortung für das Wachstum des Glaubens mit und unterstützten und berieten den Bischof, besagt die Mitteilung. Sie sorgen für eine würdige Feier der Gottesdienste am Dom und wählen beim Amtsverzicht oder Tod des Bischofs einen Diözesanadministrator, der das Bistum bis zur Ernennung eines neuen Bischofs leitet.