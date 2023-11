Zwei Rehe sterben im Eichsfeld nach Unfall

Zu zwei Wildunfällen wurde die Eichsfelder Polizei am Wochenende gerufen. (Symbolfoto)

Eichsfeld. Am Wochenende nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld zwei Wildunfälle auf. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein vierstelliger Schaden.

Der Fahrer eines Pkw Seat konnte am Sonntag gegen 1.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Dingelstädt und Silberhausen einen Zusammenprall mit einem Reh nicht verhindern. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Bereits am Samstag kam es gegen 19 Uhr zu einem weiteren Wildunfall. Auf der B 247 zwischen Leinefelde und Kallmerode kollidierte ein BMW mit einem Reh. Dabei wurde das Reh getötet und der Pkw beschädigt. Der Schaden wird mit rund 1200 Euro angegeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.