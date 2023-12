Zwei Schwerpunkte hat das Grenzlandmuseum Eichsfeld für 2024 schon gesetzt

2014 wurde am Grenzlandmuseum in Teistungen das 25-jährige Jubiläum der Grenzöffnung gefeiert. (Archivbild)

Teistungen 56.000 Menschen nutzen in diesem Jahr die Angebote des Grenzlandmuseums Eichsfeld. Das sind die aktuellen Öffnungszeiten:

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen bleibt am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Außerhalb dieser Schließzeiten gelten laut Einrichtungsleiterin Mira Keune die üblichen Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

Neben der Dauerausstellung gibt es derzeit die Sonderausstellung „Leseland DDR“. Die Ausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Historikers Dr. Stefan Wolle erzählt vom Schlangestehen nach Büchern und den Zensurmaßnahmen gegen kritische Schriftsteller, aber auch von sowjetischen Klassikern, Kinderbüchern und Science-Fiction in der DDR.

Die Schau handelt nicht zuletzt von der grenzüberschreitenden Kraft, die Bücher entfalteten, die Weltreisen über die Grenzen des Landes hinweg ermöglichten. „Leseland DDR“ ist eine Anregung für Jung und Alt, alte Bücher aufzuschlagen, um die Geschichte der DDR im Spiegel ihrer Literatur zu erkunden, so Mira Keune.

2023 nutzten über 56.000 Menschen die vielfältigen Angebote des Grenzlandmuseums. Die Gäste besuchten die Ausstellungen und Veranstaltungen und wanderten auf dem Grenzlandweg. „Ein gutes Jahr für das Museumsteam und das erste seit 2020 ohne coronabezogene Einschränkungen für Gäste“, sagt Mira Keune.

Der thematische Fokus 2023 lag auf der Erinnerung an den Beginn des „Kleinen Grenzverkehrs“ vor 50 Jahren und an den Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren.

2024 wird das Grenzlandmuseum das Thema „Friedliche Revolution und Grenzöffnung“, das sich zum 35. Mal jährt, verstärkt mit Veranstaltungen und Zeitzeugengesprächen in den Blick nehmen. Zudem soll es im neuen Jahr wieder das beliebte Format des Open-Air-Kinos am Grenzlandweg geben.