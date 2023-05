Zwei Südeichsfelder werden Opfer eines Autounfalls

Meinhard. Eine 93-jährige Frau missachtet die Vorfahrt. In der Folge eines Bremsmanövers kollidieren zwei Fahrzeuge aus dem Südeichsfeld. Die Seniorin flüchtete.

Zwei Autofahrer aus dem Südeichsfeld sind am Dienstag Opfer eines Auffahrunfalls geworden, weil ihnen eine Rentnerin die Vorfahrt genommen hat. Demnach war die 93-Jährige An der Schindergasse in Grebendorf auf die B 249 eingebogen, erklärte die Polizei. Die Frau hat die Vorfahrt einer 40-Jährigen aus dem Südeichsfeld missachtet, die auf der B 249 aus Richtung Wanfried kommend, in Richtung Eschwege unterwegs war. Die 40-Jährige konnte rechtzeitig bremsen und den Zusammenstoß mit dem Wagen der Rentnerin vermeiden. Rechtzeitig zu bremsen schaffte ein ebenfalls aus dem Südeichsfeld stammender Autofahrer (20) nicht mehr und fuhr auf den Wagen der 40-Jährigen auf. Schäden: mehr als 5550 Euro. Die Rentnerin soll Unfallflucht begangen haben.