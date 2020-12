Zwei Unfallfluchten, zwei Drogenfahrten und zwei Wildunfälle im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit vom 19. Dezember, 12 Uhr, bis 24. Dezember, 9,30 Uhr in einer Kurve einen ordnungsgemäß geparkten Wohnwagen auf dem Campingplatz in Wahlhausen, wobei Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 23. Dezember, 15 Uhr bis 24. Dezember, 9.45 Uhr, in der Leinefelder Goethestraße. Ein Pkw wurde im Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier von der Unfallstelle. Die Polizei Heiligenstadt bittet Zeugen, die zu den Unfällen Hinweise geben können, sich bei ihr telefonisch unter Telefon: 03606/65 10 zu melden.

Zwei Wildunfälle ereignete sich am Samstag. Gegen 10 Uhr kollidierte auf der B 247 zwischen Kallmerode und Dingelstädt ein Reh, als es die Fahrbahn überquerte, mit einem Audi. Dieser musste aufgrund des enormen Schadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gegen 23.45 Uhr kam es erneut zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Auto. Ein Mann fuhr mit seinem Mitsubishi auf der Kreisstraße aus Richtung Hundeshagen kommend in Richtung Teistungen. Kurz vor der Ziegelei querte ein Reh die Fahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Am Waygen entstand Sachschaden.

Für einen 18-jährigen Passat-Fahrer war am Samstag die Fahrt vorerst beendet, als bei einer Verkehrskontrolle der Drogenvortest auf die Stoffe Amphetamin sowie Cannabis reagierte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Auch ein 26-jährigen Mercedes-Fahrer wurde am Sonntag gegen 8.50 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Steinbach unterzogen. Hierbei reagierte der durchgeführte Drogenvortest positiv auf Cannabis, heißt es im Polizeibericht. Beide Fahrer müssen laut Polizeiangaben mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkten im Verkehrszentralregister sowie einem Fahrverbot von nicht unter einem Monat rechnen.