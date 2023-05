Zwei Verletzte bei schwerem Lkw-Unfall auf der A38

Breitenworbis. Der von der Fahrbahn abgekommene Lkw hatte Abfall geladen, welcher sich infolge des Unfalls auf der Fahrbahn verteilte.

Auf der A38 sind zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Breitenworbis bei einem schweren Lkw-Unfall zwei Menschen verletzt worden. Ein Lastwagen war in Richtung Göttingen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Ein weiterer stieß daraufhin am frühen Mittwochmorgen mit dem umgekippten Fahrzeug zusammen.

Der von der Fahrbahn abgekommene Lkw hatte Abfall geladen, welcher sich infolge des Unfalls auf der Fahrbahn verteilte. Die A38 wurde am frühen Morgen in beide Richtungen gesperrt. Nähere Details zur Höhe des Sachschadens, sowie zum Verletzungsgrad der zwei Personen waren zunächst nicht bekannt.

