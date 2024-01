Zwei Zigarettenautomaten in Leinefelde gesprengt

Leinefelde In Leinefelde gab es eine Straftat. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter in Leinefelde zwei Zigarettenautomaten gesprengt haben. Die Automaten befanden sich laut Polizeiangaben in der Bergstraße und in der Leinestraße. Der oder die Täter entwendeten daraus Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge, heißt es. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon: 03606/6510 zu melden.