In Streifenwagen gekracht, Rätsel um VW Polo: Zweimal im Eichsfeld vor Polizei geflüchtet

Eichsfeld. Motorradfahrer kracht in Heiligenstadt frontal in einen Streifenwagen. In Bischofferode gibt ein VW Polo Rätsel auf.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer flüchtet am Dienstagvormittag vor der Polizei. Eine Eichsfelder Streifenwagenbesatzung war auf ihn aufmerksam geworden, weil der auf dem Radweg zwischen Westhausen und Heiligenstadt unterwegs war und das an der Yamaha angebrachte Saisonkennzeichen erst ab dem 1. April gilt. Der Mann wollte sich der Kontrolle entziehen, indem er flüchtete. Ein weiterer Streifenwagen wurde in der Rudolf-Diesel-Straße in der Kreisstadt postiert, um dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden. Der schaffte es aber nicht mehr zu bremsen und kollidierte frontal mit dem Funkstreifenwagen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.