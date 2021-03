Zwischen 550 PS und 28 nagelneuen Bobbycars

Heiligenstadt. In wenigen Wochen wird die Rennserie ADAC GT Masters in die Saison 2021 starten. Wieder dabei sind Rennfahrer Jannes Fittje vom Heiligenstädter Motorsport und die Firma Faber Exposize.

In wenigen Wochen wird die Rennserie ADAC GT Masters in die Saison 2021 starten. Wieder dabei sind Rennfahrer Jannes Fittje vom Heiligenstädter Motorsport und die Firma Faber Exposize. Das riesige rote Tuch konnte Donnerstagvormittag nicht wirklich die Konturen komplett verbergen: Jannes Fittje und der CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König enthüllten den „Dienstwagen“ des 21-jährigen Motorsporttalents, einen 550 PS starken Porsche GTR 3. Mit ihm will sich der Juniorvizemeister 2020 in diesem Jahr den Titel holen.